Водитель легковушки погиб при столкновении с двумя большегрузами под Воронежем

Авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошла на платной трассе «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщили в местном отделении ГИБДД.

По словам представителя правоохранительных органов, инцидент произошел на 530 км автомагистрали. Два большегруза — КамАЗ и Freightliner столкнулись, после чего в них влетел Opel Astra, которым управлял 55-летний мужчина. Водитель легковушки скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Пассажирка Opel, 21-летняя девушка, была доставлена в одну из местных больниц.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Правоохранителям в ходе служебной проверки предстоит выяснить все причины и обстоятельства, которые привели к смертельной аварии.