Московская полиция задержала злоумышленника после инцидента в ТЦ «Метрополис»

Злоумышленник, угрожавший гранатой охранникам в московском ТЦ «Метрополис», задержан. Мужчину доставили в отдел полиции, сообщили в Telegram-канале «112».

Инцидент в торговом центре «Метрополис» произошел вечером 26 декабря. По словам очевидцев, неизвестный мужчина пытался похитить флакон духов в магазине «Золотое яблоко», однако провернуть кражу не удалось. Тогда, по утверждениям свидетелей, он стал угрожать сотрудникам охраны предметом, который напоминал гранату. Всех посетителей спешно эвакуировали. По последним данным, жертв и пострадавших нет.

После ЧП подозреваемый поспешно скрылся. Очевидцы сообщили, что мужчина направлялся в сторону метро Войковская. Благодаря оперативным действиям правоохранителей, мужчину задержали. Подробности случившегося выясняются.