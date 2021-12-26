Гололедица спровоцировала массовую аварию на КАД в Петербурге

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 27-м километре внутренней стороны КАД в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла вечером 26 декабря. Один из свидетелей ДТП снял произошедшее на камеру и опубликовал в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». На видеозаписи показано, что сотрудники Госавтоинспекции еще не прибыли к месту событий.

«Авария из трех автомобилей на 27 км. внутренней стороне КАД», — написали авторы в Telegram-канале.

Последнее время в Санкт-Петербурге резко возросло количество аварий. Часто причиной ДТП становятся нерасчищенные от снега или наледи трассы. Местные жители считают, что виновником происходящего является команда губернатора Александра Беглова, которая не смогла подготовить коммунальную инфраструктуру к зимнему периоду.