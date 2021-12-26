Политолог Кошкин объяснил, почему власти Мали выбрали сотрудничество с Россией вопреки вбросам из Франции

Пресса во Франции не доверяет сообщениям из Елисейского дворца, и поэтому вбросы о появлении российской «ЧВК Вагнера» в Мали поддержали лишь самые преданные властям журналисты.

При этом возвращение России в Африку стало закономерным результатом провалом европейских стран и попытка обвинить в этом «русских» — лишь результат бессилия, уверен военный аналитик из РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее телеканал France 24 сделал выпуск о якобы замеченной переброске сил «ЧВК Вагнера» на территорию Мали. Ведущие передачи «Правда или вымысел» проверяли публикации об этом, и указывали на явные фейки и отличия от реальности. Оказалось, некоторые СМИ выдумывали факты, притягивая к ним архивные фотографии. Так, большой ажиотаж в соцсетях разогнали старой фотографией Ан-124 в Бурунди: якобы он доказывала, что «ЧВК Вагнер» якобы уже перебрасывает в Мали боевые вертолеты.

Ведущие последовательно разрушали пропаганду, которую продвигает Елисейский дворец. По словам Кошкина, это попытка добиться объективности в ответ на обман в СМИ.

«Средства массовой информации во Франции не доверяют тем данным, которые спускаются из Елисейского дворца. По африканским государствам, по России и конкретно по "ЧВК Вагнера". Начался тренд по сворачиванию военного контингента Пятой республики на территории Черного континента, успехов мало и это чувствуют не только европейские журналисты, но уже и само общество», — напомнил Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Официальный Париж пытается создать впечатление, что не действует в Африке, поскольку просто «не хочет». Однако в реальности влияние Пятой республики значительно ослабло всего за несколько лет.

«Но еще раз повторю — нет там никаких ЧВК. Европа просто пытается противостоять России и усилению ее взаимодействия со странами континента. Так происходит от бессилия, от страха за собственные провалы и политическую неграмотность, — уверен Андрей Кошкин. — Там работают только наши летчики, которые доставляют Бамако воздушную ударную технику и стрелковое оружие для борьбы с радикалами, с которыми, кстати, не смогла справиться Франция и другие представители коллективного Запада».

В то же время налажено взаимодействие и по гуманитарной линии, отметил аналитик, которое поддерживает возвращение России в Африку.

Напомним, за минувшие несколько лет Франция пришла к выводу о необходимости воинского континента в странах африканского Сахеля. Военные миссии, размещенные в странах бывшей Французской Африки, не добились никакого перелома в борьбе с исламскими террористами, лишь теряя людей и территории. При этом французских военных и миротворцев ООН обвиняют в сделках с боевиками и налаживании путей наркотрафика через пустыню.

Власти Мали, так и не дождавшись помощи от бывших колонизаторов, решили обратиться за поддержкой к совершенно иной силе. При этом договоренности носят ограниченный характер: по настоянию властей страны, российские силы в стране размещены не будут — но русские помогут с оружием, логистикой и обучением офицеров на своей территории.

Даже это вызвало крайне негативную реакцию Парижа, где вспомнили про «ЧВК Вагнера» и заказали продолжительную информационную кампанию против.