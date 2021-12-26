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Угрожавший гранатой охране московского ТЦ вор попал на камеру видеонаблюдения

Происшествия
Угрожавший гранатой охране московского ТЦ вор попал на камеру видеонаблюдения

Мужчина, попытавшийся украсть из магазина духи, угрожал сотрудникам охраны московского торгового центра «Метрополис» гранатой. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Работники службы безопасности в комнате охраны проводили с устроившим кражу соответствующие мероприятия. В этот момент вор достал из кармана гранату, предположительно муляж, и закричал. Присутствующие в помещении люди быстро выбежали в коридор. Преступник воспользовался этим моментом и покинул торговый центр, передает РЕН ТВ.

Посетители ТЦ «Метрополис» ранее начали в панике покидать магазин из-за сообщения о вооруженном человеке в здании. По предварительной версии, вор использовал муляж взрывного устройства. После побега из комнаты охраны он направился в сторону метро «Войковская». Сотрудники правоохранительных органов занимаются поимкой преступника.

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