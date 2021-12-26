Марат Хуснуллин не поддержал идею строительства новых городов в Сибири

Вместо строительства новых городов лучше заняться благоустройством существующих, заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя предложение министра обороны Сергея Шойгу возвести в Сибири новые мегаполисы.

При этом, как подчеркнул Хуснуллин, необходимо оценивать каждый конкретный случай. По мнению вице-премьера, можно развивать Братск, который имеет хорошие экономические перспективы.

«Сейчас в Якутии будет расти Нерюнгри. Пока город небольшой, но потенциал колоссальный. Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки», — добавил Хуснуллин.

Сергей Шойгу летом этого года предложил построить в Сибири несколько крупных городов населением 300-500 тысяч или до 1 млн человек. По мнению главы Минобороны РФ, эти города могли бы стать новыми научно-промышленными центрами.