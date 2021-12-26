Московский ТЦ «Метрополис» эвакуируют из-за сообщения о мужчине с гранатой

Посетители московского торгового центра «Метрополис» сообщают в соцсетях подробности случившегося. Эвакуация началась из-за мужчины, который угрожал взрывом.

Москвичи сообщают, что неизвестный совершил кражу в одном из магазинов «Метрополиса». Когда злоумышленника поймали, он достал из кармана гранату и начал угрожать взрывом, пишет Telegram-канал Mash.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами. По словам очевидцев, из здания эвакуируют весь персонал и посетителей.

В Санкт-Петербурге осенью эвакуировали торговый комплекс «Старая деревня». В здании сработала пожарная тревога.