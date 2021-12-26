Президент Чехии Земан: ЕС грозит энергетическая бедность из-за «Зеленой сделки» Еврокомиссии

План Еврокомиссии под названием «Зеленая сделка» может привести к энергетической бедности и снижению уровня жизни. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Глава государства напомнил, что соответствующая инициатива предписывает странам Евросоюза прекратить отопление природным газом в 2030 году. Кроме того, с 2035 все должны от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

«Все это подорвало бы нашу энергетику тем, что привело бы к энергетической бедности, привело бы к снижению уровня жизни и экономических показателей», — сказал Земан.

Ранее Милош Земан заявил, что энергетический кризис в Европе возник из-за инициативы Еврокомиссии. По его словам, страны должны отказаться от перехода на зеленую энергетику.