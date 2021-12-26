Владелец магазина техники в Индии поймал подчиненного на краже и сжег его заживо

Обычная кража закончилась мучительной смертью для сотрудника мастерской по ремонту смартфонов: мужчину заживо сжег работодатель. Инцидент произошел в индийском штате Бихар, передает India Today.

По данным издания, трагедия произошла 18 декабря в городе Патна. Владелец мастерской обвинил сотрудника в краже Bluetooth-аппаратуры. Рассерженный предприниматель жестоко избил подчиненного, облил его бензином и поджег.

Пострадавшего доставили в больницу. Несмотря на комплекс реанимационных мероприятий, мужчина скончался от полученных ожогов. Теперь семья погибшего пытается добиться привлечения изверга к уголовной ответственности.