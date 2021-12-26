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Кадыров исключил появление женщины на посту главы Чечни

Политика
Кадыров исключил появление женщины на посту главы Чечни

Чечней управлять может только мужчина. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров на пресс-конференции.

Политик в рамках ежегодного мероприятия отвечает на вопросы журналистов. Трансляция с события ведется на местном телеканале.

«Женщина (главой — Прим. ред.) чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина. Министерство может (женщина — Прим. ред.) возглавить, район», — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни высказался о возможности баллотироваться на новый срок. По словам Кадырова, он пока не задумывался об этом вопросе, однако у него еще есть время.

#россия #кадыров #чечня