Кадыров исключил появление женщины на посту главы Чечни

Чечней управлять может только мужчина. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров на пресс-конференции.

Политик в рамках ежегодного мероприятия отвечает на вопросы журналистов. Трансляция с события ведется на местном телеканале.

«Женщина (главой — Прим. ред.) чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина. Министерство может (женщина — Прим. ред.) возглавить, район», — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни высказался о возможности баллотироваться на новый срок. По словам Кадырова, он пока не задумывался об этом вопросе, однако у него еще есть время.