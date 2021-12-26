«Печально и смешно»: политолог Бредихин подверг критике власти Петербурга за уборку снега

Халатность властей Петербурга при уборке улиц от снега снижает уровень города как крупного культурного центра и повышает риски для населения, что негативно отражается на туризме, заявил политолог Антон Бредихин.

По словам эксперта, ответственность за происходящее лежит на губернаторе Петербурга Александре Беглове. Отсутствие понимания, эффективного менеджмента и четкой работы не прибавляет плюсов градоначальнику.

«Санкт-Петербург превращается в горнолыжный курорт. В прямом смысле слова. Думаю, что до появления вагончиков, перемещающих граждан от одной станции до другой и от дома к дому, осталось немного. Это печально и смешно одновременно», — сказал Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее Александру Беглову в рамках прямой линии рассказали, как устранять последствия снегопадов. По словам Народного учителя России Майи Пильдес, если снег падает, то его необходимо убирать, поскольку другого варианта нет.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.



