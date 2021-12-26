Финалистка «Голосa» Маргарита Позоян прокомментировала провал команды Градского

Певица Маргарита Позоян, которая является финалисткой одного из сезонов шоу «Голoс», высказалась о выступлении команды Александра Градского. Артистка заметила, что конкурсантов затмила фаворитка композитора Александра Воробьева.

Маргарита Позоян дала интервью порталу PopCornNews, в котором оценила последний выпуск вокального шоу «Голoс». На этот раз на сцене появилась приглашенная гостья. Ей оказалась Александра Воробьева, которая победила в одном из прошлых сезонов.

Артистка спела с воспитанниками Градского Татьяной Качуриной и Алишером Каримовым. Маргарита Позоян призналась, что на фоне бывшей победительницы проекта участники смотрятся довольно слабо.

«Саша вышла не на том уровне, чтобы подстраиваться. У них не было трио, не было многоголосья. Она просто круто поет, с этим нужно смириться. У нее просто сильнее голос, больше мастерства. То, что она затмила — это нормально, потому что она приглашенный артист. Для меня было очевидно все», — прокомментировала она провал подопечных Градского.

Покойный композитор часто восторгался талантом Александры Воробьевой. Под наставничеством мэтра артистка победила в проекте, а также начала развивать свою карьеру на сцене. После завершения шоу Градский пригласил ее в свой театр «Градский Холл».