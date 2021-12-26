Американское предсказание о «крахе» России утратило свою силу после государственного переворота на Украине в 2014 году. К такому выводу пришли авторы статьи в издании The Hill.

По словам экспертов, Запад начал характеризовать Россию в качестве «приходящей в упадок державы» после распада Советского Союза. Однако с того времени многое поменялось, передает «ПолитРоссия».

«В последние годы, когда более мрачные пророчества о крахе России не сбылись, такие характеристики уступили место признанию того, что РФ на самом деле является стойкой державой», — отметили американские журналисты.

Свое величие Россия продемонстрировала после государственного переворота на Украине. Тогда Москва не стала терпеть нарастающую угрозу и действовала решительно, после чего Крым вернулся в состав РФ.

Аналитики уверены, что сейчас США должны пересмотреть свое отношение к России перестать воспринимать ее в качестве страны, не имеющей право на свое мнение. В противном случае Вашингтон будет допускать новые стратегические ошибки.

«Наступила эпоха многополярной конкуренции великих держав. Обманывать себя тем, что это что-то другое: вторая холодная война с Китаем или какая-то похожая неправильная аналогия, в которой США являются «единственной оставшейся сверхдержавой» — значит в корне неправильно понимать геополитическую обстановку, в которой мы находимся сегодня», — заключили авторы материала.

Российский президент Владимир Путин ранее усомнился в способностях США по сдерживанию Китая. По его словам, Вашингтон не сможет воспрепятствовать экономическому развитию Пекина.