Представители Пентагона и военно-промышленного комплекса США уже несколько лет не могут провести даже одно успешное испытание гиперзвукового вооружения, сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Россия обладает гиперзвуковыми ракетными комплексами воздушного и сухопутного базирования. На днях был осуществлен групповой запуск ракет «Циркон», которые начнут поступать на вооружение кораблей ВМФ РФ уже в следующем году, напомнил полковник запаса Виктор Баранец в интервью изданию iReactor. США отстали от России в гиперзвуковом вооружении на 10-15 лет и вместо скоростных ракет обладают «падающими швабрами», полагает эксперт

«Американские гиперзвуковые ракеты шлепаются постоянно. Они недавно проводили третье испытание, и снова ракета шлепнулась, опять случился провал. С ней можно сравнить только американскую швабру», — подчеркнул собеседник iReactor.

Баранец назвал российские «Цирконы» совершенным ракетным вооружением, разработку которого США не способны повторить. У Пентагона нет никакого способа защиты от гиперзвуковых ракет ВС РФ, резюмировал военный обозреватель «КП».