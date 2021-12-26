Свыше 320 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ в реанимациях Петербурга

Количество подключенных к аппаратам ИВЛ петербуржцев продолжает расти. Так, по состоянию на 26 декабря это число составило 323 человека.

В петербургских больницах находится почти шесть тысяч горожан с COVID-19. За 26 декабря в медицинские учреждения Петербурга поступили 323 человека с пневмониями и COVID-19. На 8002 койках находятся 5974 пациента, из которых 596 лежат в реанимации, а 323 подключены к аппаратам ИВЛ. Днем ранее, 25 декабря, их было 313.

Сделали первый укол прививки от COVID-19 в Петербурге за сутки 4027 человек, а 15 372 горожанина закончили полный цикл вакцинации. За все время пандемии привились 2,65 млн жителей Северной столицы. В городе осталось 968 тысяч доз вакцины — прививаться петербуржцы явно не спешат.

Показатели заболеваемости в Петербурге далеки от идеальных, но это не мешает губернатору Александру Беглову отчитываться перед главой Роспотребнадзора Анной Поповой о том, что обстановка с COVID-19 в городе контролируется. Остается загадкой, какими данными статистики располагает градоначальник.