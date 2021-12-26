Риелторы подвели итоги ноября на вторичном рынке Москвы и Подмосковья

Аналитики компании «Миэль» изучили сделки по продажам недвижимости на вторичном рынке жилья Москвы и Подмосковья, заключенные в ноябре текущего года, сообщает Lenta.ru.

Подсчитано, что за месяц примерно 43% соглашений было заключено с использованием ипотечных средств, большая часть из них пришлась на столицу — 61%, а на Московскую область — 39%. Средняя сумма займа в российской столице составила 7,2 млн рублей, а в области 5 млн. Минимальная ставка по ссуде в ноябре равнялась 7,2%.

Эксперты также сообщили, что самую дешевую квартиру месяца с использованием ипотеки продали за 3,9 млн рублей, а самую дорогую — за 34 млн рублей. Минимальная сумма займа составила 500 тыс. рублей, а максимальная — 22,5 млн.