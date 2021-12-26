Политолог Светов заявил о попытках Запада заблокировать идею РФ о нерасширении НАТО

Западные страны пытаются заблокировать предложение российской стороны, предполагающее табу на расширение НАТО на восток. К такому выводу пришел политолог Юрий Светов.

Нерасширение военного блока является ключевым вопросом для Москвы, отметил эксперт. По его словам, в негативных заявлениях представителей руководства стран Запада по этой теме можно наблюдать «наглое отрицание».

«В ход идет все что угодно. С разных сторон выскакивают марионетки для того, чтобы заболтать и просто затруднить процесс этих переговоров», — приводит слова Светова RT.

Министерство иностранных дел РФ на прошлой неделе обнародовало проекты соглашений с НАТО и США. В частности, инициатива обязывает Североатлантический альянс не принимать в свои ряды Украину.