Песков: эмоциональность Путина не делает его заявления менее исчерпывающими

Российский президент Владимир Путин эмоционально говорил о национальной безопасности во время прошедшей пресс-конференции, поскольку Запад обманывал Москву последние десятилетия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер каждый раз эмоционален, когда говорит о национальных интересах государства, однако это не делает его формулировки менее исчерпывающими.

«Почему достали, президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», — сказал Песков в эфире «России-1».

Владимир Путин ранее заявил, что Россию «приперли к такой линии», что дальше некуда двигаться. Так он отреагировал на нарушение красных линий Москвы со стороны Запада.