Сенатор Пушков раскритиковал идею о возможном проведении Саммита Россия — НАТО

Заседание Саммита Россия — НАТО вряд ли приведет хоть к какому-то продвижению. Такой точки зрения придерживается член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Как отметил сенатор, Москве прежде всего нужны четкие договоренности с Вашингтоном. По его мнению, если это условие не будет соблюдено, переговоры между Россией и Альянсом завершатся провалом.

«Сейчас там готовятся не договариваться с Россией, а дать ей коллективный отпор. Другой сценарий пока не просматривается», написал Пушков в Telegram-канале.

Дату предполагаемого заседания ранее определил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По информации пресс-службы военного блока, Москве предложено провести такие переговоры 12 января 2022 года.