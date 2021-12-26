Столтенберг порекомендовал Москве провести заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Заседание Совета Россия — НАТО (СРН) может состояться в начале 2022 года. С таким предложением выступил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

Как сообщила пресс-служба Альянса, в это время на территории Брюсселя будет проходить плановая сессия Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Столтенберг рекомендовал организовать переговоры в формате СРН 12 января.

«Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — указано в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что дальнейшее расширение НАТО является «вопросом жизни и смерти» для Москвы. По его мнению, безопасность страны находится «под угрозой дальнейшей экспансии».