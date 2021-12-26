Два игрока провалились в яму для сбора снега во время хоккейного матча в Швейцарии

Два хоккеиста провалились под лед во время матча Швейцарской хоккейной лиги. Они не пострадали. Причины случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел на 14-й минуте при борьбе за шайбу. Защитник «Лангенталя» Тайлер Хиггинс и нападающий «Сиерры» Арно Монтандон провалились в яму для сборки снега.

Товарищи по команде помогли хоккеистам выбраться. Молодые люди чудом не пострадали, ведь яму разделял железный прут, и неудачное падение могло привести к трагедии.

Команда «Лангенталь» одержала победу со счетом 3:2.