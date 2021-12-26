Захарова посоветовала американцам бороться с коррупцией в пределах США

Власти США, признавшие борьбу с коррупцией одним из внешнеполитических приоритетов, должны начинать со своей страны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Координатор американской секретной службы Рой Дотсон заявил о краже 100 миллиардов долларов из фондов поддержки граждан и бизнеса. При этом в США ранее был разработан законопроект «О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе».

«Давняя американская традиция экстерриториального правоприменения возводится здесь в абсолют, становится опорным пунктом для международного общения. Штаты наделили себя правом глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи. А тут такая неприятная информация вылезла», — написала Захарова в Telegram.

Первая в истории США стратегия противодействия коррупции была представлена 6 декабря. Проект предполагает принятие дополнительных мер по уменьшению способности «действующих лиц» использовать международные финансовые системы для сокрытия активов и отмывания средств, полученных в результате незаконной деятельности.