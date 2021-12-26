Германия будет сотрудничать с Россией вопреки антироссийской политике США — Оленченко

В Берлине придерживаются разных подходов в выстраивании отношений с Россией: есть влиятельные представители политической элиты, выступающие за конструктивное сотрудничество с РФ вопреки антироссийскому подходу США. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника в правительстве ФРГ заявило, что власти Германии сомневаются в заявлении руководства США, уверенного в скором «вторжении» России на Украину.

«Публикация Reuters показывает, что возможный предлог агрессии России против Украины носит искусственный и надуманный характер. В Германии это осознают и понимают, что он сгенерирован Соединенными Штатами Америки. Позицию ФРГ можно расценивать как положительные перемены в ЕС. Берлин демонстрирует стремление самостоятельно критически оценивать состояние дел в регионе и выстраивать отношение с ним», — рассказал ученый «Экономике Сегодня».

Примечательно, что Германия рассчитывает на скорейшее возобновление активной работы в «нормандском формате», в которой должны принять участие Россия, ФРГ, Франция и Украина.

В начале недели американский аналитик Энтони Файол заявил, что в Берлине хорошо видят лицемерную позицию Вашингтона по проекту газопровода «Северный поток — 2». Подробнее — в нашей статье.