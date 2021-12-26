Легковушка влетела в столб на Троицком мосту в Петербурге

Очередное ДТП произошло на нерасчищенной дороге в Петербурге. На этот раз авария произошла на Троицком мосту: легковой автомобиль врезался в столб. О произошедшем рассказали пользователи социальных сетей.

По опубликованным в Сети кадрам видно, что в результате аварии передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения. Причины и обстоятельства ДТП еще неизвестны. К месту дорожного инцидента уже выехали сотрудники ГИБДД.

С наступлением зимы в Петербурге значительно выросло число ДТП. Этой осенью губернатор Александр Беглов заявлял о готовности коммунальных служб к непогоде, однако горожане до сих пор испытывают трудности из-за снега и наледи на дорогах.