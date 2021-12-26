Помощницу замглавы минобразования Украины раскритиковали за платье с глубоким декольте

Платье помощницы замминистра образования Украины Игоря Гарбарука подверглось критике в Сети. В откровенном наряде Кристина Тишкун пришла на деловую встречу.

Девушка опубликовала снимок со встречи с мэром Львова Андреем Садовым на своей странице в социальной сети Instagram. На фото Тишкун стоит в черном приталенном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. При этом женщина не надела бюстгальтер, частично обнажив грудь. На помощнице замминистра также виден яркий макияж. Некоторые пользователи раскритиковали образ чиновницы.

«Вы или крестик снимите, или трусы наденьте», — написали юзеры.

После этого Тишкун закрыла страницу в Instagram. Посмотреть фото девушки могут только те пользователи, которые подписаны на ее аккаунт. Замглавы минобразования Украины Гарбарук прокомментировал скандал цитатой из стихотворения Киплинга.