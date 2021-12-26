Чешский аналитик Штефец встал на сторону Путина в вопросе нерасширения НАТО на восток

Запад прибегнул ко всем возможным способам "унижения" России, поэтому идет на невиданный со времен Карибского кризиса риск войны. Об этом пишет чешская газета Parlamentní listy.

Военный аналитик Ярослав Штефец в статье обратил внимание на недавнее высказывание президента России Владимира Путина об усилении присутствия НАТО около границ страны. По словам специалиста, глава государства дал четкое понимание того, что Москву загнали в угол. По этой причине российская не намерена стоять в стороне и наблюдать за действиями США и их союзников.

«Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать», — раскрыл неудобную правду Штефец об антироссийских выпадах.

Эксперт считает, что Россия не имеет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения. Запад уже использовал все возможные средства против страны, в том числе ввел бессмысленные санкции и нарушил многие дипломатические соглашения.

«У них уже не осталось средств, чтобы еще больше уязвить и оскорбить Россию, повесить на нее всех собак», — объяснил аналитик.

Штефец отметил, что действия со стороны Запад сформировали образ Москвы как «варвара», который якобы угрожает безопасности Европы.

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что Украина готовится к агрессии против своего народа в Донбассе. Однако западные страны не упрекают Киев за это.