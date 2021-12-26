Эпидемиологи уверены, что QR-коды не изменят ситуацию с распространением COVID-19 в Петербурге

Жители Северной столицы просят отсрочить на один месяц введение системы QR-кодов в торговых центрах. Эпидемиологи Эдуард Шунков и Владимир Дедков считают, что властям нужно улучшить вакцинацию населения против COVID-19, так как эта мера эффективнее.

Руководители крупных торговых центров в Санкт-Петербурге направили коллективное обращение городскому уполномоченному по защите прав предпринимателей Александру Абросимову с просьбой не вводить систему QR-кодов в начале января. Бизнесмены просят отсрочить ограничительную меру хотя бы на месяц.

Врачи-эпидемиологи Шунков и Дедков встали на сторону предпринимателей. Эксперты объяснили, что в предыдущие волны население пережило праздники без QR-кодов. И в это время заболеваемость не росла со страшной силой.

«По опыту предыдущих волн в районе праздничных дней и выходных, несмотря на то, что не были введены QR-коды и не проверялись они на входе в торговые центры, заболеваемость не росла. Я не думаю, что то, что QR-коды не ввели на Новый год, сильно скажется на заболеваемости в худшую сторону», — цитируют Невские Новости заявление Шункова.

Однако от осознанности местных жителей тоже многое зависит. Людям рекомендуют носить гигиенические маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. По мнению эпидемиолога Владимира Дедкова, вакцинация горожан лучше повлияет на ситуацию с распространением вируса, чем QR-коды.

«Есть один единственный путь снизить заболеваемость — повысить уровень вакцинации, вот это действительно работающая мера», — считает ученый.

Представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Петербурга Виктор Рудман сообщил, что в Санкт-Петербурге кинотеатры терпят колоссальные убытки, после того как зрителям разрешили посещать сеансы только при наличии QR-кодов. Эту систему планировали ввести в местах общепита с 27 декабря, но отсрочили до 2 января. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.