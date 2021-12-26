В США фото с Санта-Клаусом помогло полицейским задержать разыскиваемого преступника

Сотрудники полиции штата Луизиана в США задержали преступника, который долгое время находился в розыске. В этом им помогло фото с Санта-Клаусом, которое неосмотрительные друзья сделали в одной из торговых центров.

Снимок был сделан в торговом центре города Батон-Руж. Для большего эффекта приятели позировали с пистолетом и пачками денег в руках, поэтому фото быстро распространилось в социальных сетях.

Одного из пользователей насторожил снимок с оружием, в связи с чем он обратился в полицию с просьбой разобраться в ситуации. В ходе проверки и выяснилось, что один из молодых людей находится в розыске. В настоящий момент мужчина задержан и находится в полиции.