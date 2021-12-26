«Король-то голый»: Захарова обличила коррупционеров в США, укравших 100 миллиардов долларов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила попытки Вашингтона бороться с коррупцией во всем мире, учитывая масштабы проблемы в самих США.

Ранее координатор Секретной службы США Рой Дотсон заявил, что американское руководство выделяло деньги на борьбу с безработицей, но по понятным причинам до безработных они так и не дошли. По словам Дотсона, мошенничество среди чиновников невозможно остановить. Видимо, в Секретной службе хорошо представляют, как работает американский государственный аппарат, предполагает Захарова.

Дипломат напомнила, что недавно власти США разработали законопроект «О борьбе с коррупцией в глобальном масштабе», следующий давней американской традиции применять собственное национальное право экстерриториально. Таким образом, Штаты присвоили себе статус «глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи».

«А тут такая неприятная информация вылезла. И по Фрейду, и по Андерсену: король-то голый. <…> Если демократическая администрация так желает бороться с коррупцией в глобальном масштабе, то пусть начнет с себя. Фонд какой-нибудь организует, не знаю, опыт же есть», — иронизирует Захарова в Telegram.

Кроме того, США превратили Афганистан в «коррупционную дыру», где американские чиновники разворовывали миллиарды долларов, выделенные на восстановление страны. Однако кража денег у безработных американцев — принципиально иной уровень коррупции в Штатах.

«Взять новую высоту в Вашингтоне смогут, только украв деньги, выделенные на борьбу с мировой коррупцией», — отметила Захарова.

Ранее социологи выяснили, что большинство граждан США обеспокоены высоким уровнем коррупции в правительстве страны.