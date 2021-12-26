Россия может зеркально ответить на претензии ЕС из-за импортозамещения

Требования ЕС к России компенсировать почти 300 млрд евро из-за импортозамещения могут стать предлогом для аналогичных заявлений со стороны Москвы, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Накануне ЕС пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО), потребовав от России 290 млрд долларов в связи с введением торгового эмбарго. Собеседник агентства напомнил, что политика импортозамещения началась после введения в 2014 году антироссийских санкций со стороны ЕС и США.

«Конечно, можно расценить обращение ЕС как приглашение к тому, чтобы Россия посчитала тот ущерб, который ей нанесли санкции», — считает Оленченко.

Он также удивлен, почему Брюссель именно сейчас поднял эту тему. По мнению эксперта, это связано с серьезными управленческими трудностями в ЕС.

«Поэтому, чтобы отвлечь самих себя от реальных проблем, рождают вот такие химеры. ЕС вправе переслать эту химеру в ВТО, но они должны понимать, что, во-первых, это вызывает по меньшей мере недоумение, а во-вторых, оно создает предлог для выдвижения подобных или аналогичных требований со стороны России в то же самое ВТО», — добавил специалист.

Сенатор Сергей Цеков ранее заявил, что Запад должен выплатить России около 1 трлн долларов в качестве компенсации за санкции. Он также подчеркнул, что ЕС не имеет юридического права требовать от РФ покрытия убытков из-за импортозамещения.