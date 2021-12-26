Песков исключил присутствие президента Украины Зеленского на саммите СНГ в Петербурге

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли приедет на саммит СНГ в Санкт-Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Неформальный саммит глав государств состоится 28 декабря в Петербурге. Песков, выступая в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», прокомментировал возможность появления Зеленского на мероприятии.

«Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает», — отметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков в ходе передачи заявил, что на территории Украины несут службу несколько тысяч иностранных военных инструкторов. Этот факт демонстрирует постепенное проникновение НАТО в страну.