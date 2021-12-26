Самолет из Новосибирска экстренно посадили в аэропорту Самары

Пассажирский самолет вылетел из Новосибирска, спустя время ему пришлось совершить аварийную посадку в Самаре.

Известно, что в самарском аэропорту приземлился лайнер Embraer, на борту которого находились свыше 80 человек. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. Других подробностей происшествия пока не приводится.

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший до Махачкалы, совершил вынужденную посадку в Нижнекамске. Причиной таких мер стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.