Путин назвал необычными дискуссии России и США по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем Москва опубликовала представленные Вашингтону предложения по гарантиям безопасности. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как отметил глава государства, предание гласности этому процессу — не совсем обычный способ вести дискуссию.

«Но у нас опасения существуют, что, как я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории», — подчеркнул Путин.

Проекты соглашений РФ — США — НАТО по гарантиям безопасности появились на сайте российского МИД 17 декабря. Один из пунктов предполагает отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток.