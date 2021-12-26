Президент РФ Владимир Пути в эфире программы «Москва. Кремль Путин» сообщил о том, как именно он хочет встретить Новый год.

Российский лидер признался, что Новый год намерен встретить дома, в окружении близких людей. Также он добавил, что будет слушать свое новогоднее обращение.

«Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента», — заявил Путин.

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина традиционно выходит 31 декабря. В нем российский лидер подводит итоги уходящего года. Также Путин поздравляет россиян с наступающим праздником.