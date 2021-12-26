Гидрометцентр России озвучил прогноз погоды на Новый год в стране

Новый год в ряде регионов России обещает быть морозным, гласят прогностические данные Гидрометцентра России.

Столбик термометра в Москве поднимется до +1 градуса, что говорит о приходе оттепели в столичный регион. В Петербурге 31 декабря температура воздуха составит −5 градусов.

Отрицательные температурные значения также ожидаются на территории Сибири. Жители Красноярска будут отмечать Новый год в 18-градусные морозы. Температура воздуха в Приморье опустится до −17 градусов, а в Хабаровский край придет похолодание до −26 градусов.

Самый теплый Новый год будет на юге страны. В Сочи воздух прогреется до +12 градусов, однако погода будет сопровождаться осадками в виде дождя. В Краснодаре и Симферополе температура будет находиться в пределах +9 градусов. Ялту ждет потепление до +12...+13 градусов.