Песков сообщил, что отсутствие «Новой газеты» на пресс-конференции объясняется человеческим фактором

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие издания «Новая газета» на пресс-конференции Владимира Путина человеческим фактором.

Песков признал, что «Новую газету» просто забыли позвать на мероприятие. Большинство изданий в таком случае самостоятельно выходят на связь, напоминая о себе.

«Новую газету» не позвали, я бы сказал, это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля отметил, что про издание вспомнили за два дня до пресс-конференции, тогда было поздно аккредитовывать. Для прохода на мероприятие существовала схема эпидбезопасности, предписанная Роспотребнадзором. Песков заметил, что глава государства ответил на вопрос, заданный от имени «Новой газеты».