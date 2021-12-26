Песков назвал президента России Путина гроссмейстером в политике

Президент России Владимир Путин просчитывает несколько ходов вперед в переговорах с США. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал высказывание журналиста Владимира Соловьева, который заявил, что в диалоге с США по гарантиям безопасности необходимо «если не победить, то хотя бы не проиграть».

«Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер», — ответил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин просчитывает возможное развитие ситуации в этом вопросе.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для одной страны не представляют угрозу, поскольку никогда не нападал первой.