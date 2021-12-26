Скандинавские страны могут стать оружием Соединенных Штатов против России. Об этом написал портал Strategic Culture.

Авторы в статье обратили внимание, что Вашингтону становится тяжелее управлять Францией и Германией. По этой причине американская сторона ищет сговорчивых партнеров, которые смогут вести антироссийскую деятельность. Речь идет о странах Скандинавии, пишет «ПолитРоссия».

Обозреватели отметили, что некоторые из указанных государств не входят в состав НАТО, однако они могут стать новым оружием Вашингтона против Москвы.

«Повиновение — качество, которое лучше всего воплощают страны Северной Европы. Безусловно, больше, чем в сравнительно менее надежных южных странах», — сказано в материале.

Эксперты сумели раскрыть хитрый трюк Вашингтона. Швеция и Финляндия уже наращивают военное сотрудничество с НАТО и США. В качестве примера авторы привели Стокгольм, который принял у себя авиационные учения Arctic Challenge 21. Кроме того, Финляндия намерена приобрести 64 американских истребителя F-35. Если соответствующие страны вступят в НАТО, то Альянс значительно приблизится к границам России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генсеку военного блока Йенсу Столтенбергу следует покинуть занимаемый пост. Причиной является невозможность выполнить свои обязанности.