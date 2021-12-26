Злоумышленник «заминировал» консульство России в Казахстане

Неизвестный человек сообщил о «минировании» здания генерального консульства России в Алма-Ате. После проверка выяснилось, что угроза была ложной.

Как рассказал консул-советник генерального консульства Владимир Малышев, сообщение от неизвестного пришло на электронную почту примерно в 10 утра (07.00 мск).

Кинологи провели проверку здания консульства с внутренней и внешней сторон, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

«Мы со своей стороны меры тоже приняли. Ничего найдено не было, угрозы ложные», - отметил собеседник РИА Новости.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело, автор анонимного сообщения разыскивается.