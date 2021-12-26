Бывший президент Греции Каролос Папульяс ушел из жизни в 92 года

Экс-президент Греции, легендарный политик Каролос Папульяс скончался в 92 года. Он был главой страны с 2005 по 2015 годы.

Папульяс родился 4 июня 1929 года на северо-западе Греции в городе Янина. Будучи подростком участвовал в движении Сопротивления во время Второй мировой войны. Получил высшее образование по специальности юрист. В 1963-1981 годах работал по профессии.

Папульяс считал, что самое тяжелое бремя в годы борьбы с фашизмом выпало на долю России. Он критиковал демонтаж памятника советскому Солдату-освободителю в Таллине.