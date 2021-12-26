The Telegraph: президента США Байдена ждет год хуже 2021-го

Президента Соединенных Штатов Джо Байден ждет год хуже 2021-го. Такое мнение выразил журналист Кон Кафлин.

Автор в статье для The Telegraph отметил, что Россия в 2022 году воспользоваться слабостью Вашингтона для укрепления позиции в Европе.

«Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году», — сказано в материале.

Журналист добавил, что Байден не оказал необходимого сопротивления Китаю на международной арене. По словам Кафлина, речь идет о происхождении коронавируса и вопросов, которые касаются Гонконга.

Ранее NPR/PBS NewsHour/Marist College опубликовали итоги социологического исследования среди американцев. Около 55% респондентов не одобряют работу Джо Байдена на посту главы государства.