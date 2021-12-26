Сенатор Джабаров: Горбачев мог предотвратить распад Советского Союза

Распад Советского Союза стал трагическим событием, однако его можно было предотвратить. Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Владимир Джабаров.

Политик считает, что 26 декабря 1991 года является самой трагической датой в истории СССР. По его словам, появление 15 самостоятельных республик разделило людей. Однако этого можно было избежать.

«Если бы была политическая воля у президента СССР Михаила Горбачева. После подписания Беловежских соглашений он имел полное конституционное право дезавуировать документ, а также привлечь к ответственности участников переговоров», — сказал Джабаров РИА Новости.

Не все понимали последствия распада страны, добавил сенатор. Некоторые думали, что после Советского Союза будет лучше.

Ранее стало вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов выступил с предложением установить день памяти распада Советского Союза.