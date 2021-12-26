Флаг Советского Союза появился на здании посольства США в ночь на католическое Рождество

Проекция видеоролика с флагом СССР появилась на стенах здания посольства США в Москве. Этой случай произошел в ночь на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря.

Автором ролика является арт-группа «Re:ванш». Так она поздравила американцев с одним из главных христианских праздников. Послание адресовано «дяде Сэму» — персонифицированному образу Соединенных Штатов. В сообщении говорилось, что «больше подарков не будет».

«Большая Россия возрождается!» — возникло на фасаде диппредставительства.

Советский флаг, много лет развевавшийся над Кремлем, навсегда был снят 25 декабря 1991 года. В США отмечали, что распад СССР стал «рождественским подарком для всего мира».