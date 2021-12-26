Политолог Марков: Германия боится новых антироссийских санкций

Власти Германии не выражают четкую позицию в отношении мнимого «вторжения» России на Украину, поскольку Берлин опасается новых санкций против Москвы, заявил политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, у руководства ФРГ нет четкого и единого мнения по украинскому вопросу. Страна не имеет своей разведки, чтобы выяснить, есть ли какие-либо движения в сторону Киева.

«Но самое главное, что власти Германии очень опасаются, что вот эта информация, которая запускается США будет использована для резкого ухудшения отношений с Россией и для введения санкций в том числе», — сказал Марков в интервью телеканалу «360».

Политолог отметил, что Берлин является основным торговым партнером Москвы в Евросоюзе. Поэтому экономические антироссийские санкции отчасти бьют и по Германии.

Сенатор Сергей Цеков ранее призвал Запад выплатить России триллион долларов за причиненный ущерб от санкций.