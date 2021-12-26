Проблемы со снегом в Петербурге усугубились отсутствием снегоуборочной техники

Власти Петербурга неравномерно распределили снегоуборочную технику по районам города. Из-за этого жители Северной столицы рискуют встретить Новый год в «снежном плену».

Несмотря на то, что до Нового года остается всего пять дней, Смольный по-прежнему не смог организовать качественную уборку снега в городе. На дорогах Петербурга по-прежнему наблюдаются пробки, а на тротуарах — сугробы и опасный для пешеходов гололед. При этом коммунальные службы не особо стараются ликвидировать последствия непогоды.

Согласно данным, взятых с онлайн-карты комитета по благоустройству Петербурга, утром 26 декабря на дороги города вышла 151 единица спецтехники. Больше всего машин наблюдается в Пушкинском, Центральном, Фрунзенском, Московском и Красносельском районах Северной столицы. В Петроградском и Красногвардейском районах, по данным карты, количество снегоуборочных машин составляет две единицы. Еще одна машина убирает улицы и дороги в Калининском районе. При этом в Адмиралтейском и Выборгском районах техника вовсе отсутствует. Все это говорит о том, что Смольный неравномерно распределил технику по городу.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял о готовности города к наступлению зимы. По его словам, коммунальные службы за последние годы выработали эффективную систему утилизации снега. Однако первый сильный снегопад, обрушившийся на город из-за циклона «Бенедикт» 29 ноября, доказал обратное.