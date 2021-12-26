Путин допустил разные варианты ответа России на расширение НАТО на восток

Ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам главы государства, решение Москвы будет зависеть от предложений, которые озвучат различные военные эксперты.

«Он (ответ России. — Прим. ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — подчеркнул Путин.

При этом российский лидер напомнил, что РФ предложила Соединенным Штатам и их союзникам по Североатлантическому альянсу гарантии стратегической безопасности в первую очередь для того, чтобы добиться дипломатического переговорного результата, который будет закреплен юридически.