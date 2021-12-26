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Путин допустил разные варианты ответа России на расширение НАТО на восток

Армия
Путин допустил разные варианты ответа России на расширение НАТО на восток

Ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам главы государства, решение Москвы будет зависеть от предложений, которые озвучат различные военные эксперты.

«Он (ответ России. — Прим. ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — подчеркнул Путин.

При этом российский лидер напомнил, что РФ предложила Соединенным Штатам и их союзникам по Североатлантическому альянсу гарантии стратегической безопасности в первую очередь для того, чтобы добиться дипломатического переговорного результата, который будет закреплен юридически.

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