Сенатор Совфеда России Цеков потребовал от Евросоюза компенсацию за санкции

Запад должен заплатить России около 1 трлн долларов за причиненный ущерб от санкций. Об этом заявил сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков.

Политик отметил, что Евросоюз не имеет юридического права требовать от Москвы компенсаций за импортозамещение. По его словам, такая мера была принята на фоне санкций, пишет РИА Новости.

«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», — сказал Цеков.

Ранее стало известно, что ЕС потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров. Брюссель возмутила политика импортозамещения.