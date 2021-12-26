«Мальчики для битья»: в Госдуме призвали покинуть ВТО из-за претензий ЕС к импортозамещению

Западные страны продолжают предъявлять претензии к вынужденному российскому протекционизму, ставшему следствием прошлых санкций ЕС и США. 26 декабря Евросоюз через ВТО потребовал у России 290 миллиардов евро за «дискриминацию» европейских товаров политикой импортозамещения, сообщили «Известия».

Именно в такую сумму оценивают свой экономический ущерб страны ЕС: недовольство связано с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки» и национальными квотами на тендеры, а также с требованиями получения предварительных разрешений. Не исключено, что спор в ВТО станет одним из крупнейших за все время существования организации.

Последствия былых санкций

По словам представителей Евросоюза, российская экономическая политика ставит европейских производителей в «экономически менее выгодные условия» и лишает их права на «здоровую» рыночную конкуренцию. Ранее, 22 декабря, торговый представитель США Кэтрин Тай назвала импортозамещение в России «нарушением норм ВТО», пообещав вместе с партнерами-единомышленниками привлечь ее «к ответу за поведение в многосторонней торговой системе».

Симптоматично, что ограничения торговли свободного рынка, на которые жалуются в Евросоюзе, стали следствием европейских санкций против России, напоминает политолог Марат Баширов.

«Это к вопросу: кто первым вводил санкции? Не Россия, а ЕС. И когда наша политика импортозамещения сработала, то вам не только это не понравилось, но вы и жаловаться решили?», — вопрошает эксперт в Telegram.

Что касается США, то они пытаются использовать ВТО как инструмент текущей «холодной войны» с Россией: стране легче покинуть организацию, чем выплачивать Европе «надискриминированные» миллиарды, говорит политолог и автор блога Colonelcassad Борис Рожин.

«На мой взгляд, в своем текущем виде ВТО представляет собой один из механизмов поздневашингтонского мироустройства. В ходе идущей трансформации, он либо существенно изменит свою роль, либо же будет ликвидирован, уступив место другим механизмам», — поделился Рожин.

Пресс-служба ВТО / www.wto.org

Россия без айфонов, ВТО без России

Особенно возмутительным для американской стороны является российское импортозамещение в сфере IT, преференции для собственного производства, расширение государственного контроля над рынком и ужесточение торговых рестрикций. При этом, по данным Reuters, США стремятся к еще большей торговой изоляции России и рассматривают вариант ограничения поставок смартфонов, компонентов для авиации и автопрома, а также прочие товары «из многих секторов» экономики.

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает угрозы вымышленными: он уверен, что ограничениями поставок в РФ американцы «выстрелят себе в ногу».

Практика показывает, что санкции только стимулируют развитие отраслей, против которых они нацелены, а также усиливают сотрудничество РФ с Китаем, другими участниками БРИКС и остальными странами, желающими торговать на взаимовыгодных условиях. Миронов предлагает руководству России выйти из ВТО.

«Позиция Вашингтона еще раз доказывает, что вступление России в ВТО было "наивной попыткой играть по правилам с шулерами". <…> Чем дольше мы будем оставаться в ВТО, тем выше риск оказаться в незавидной роли мальчиков для битья. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли нам оставаться в такой организации, очевиден», — поделился Миронов в Telegram.

Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что США рискуют потерять российский рынок в случае ограничения экспорта, поскольку «найдутся замены и у Эппла есть конкуренты».

Не исключено, что потенциальные санкции США и давление со стороны ЕС лишь усилит политику протекционизма в российской экономике. Пока Москва рассчитывает решить вопрос дипломатически и призывает Вашингтон прекратить попытки расшатать глобальную торговлю, вернувшись к конструктивному диалогу в рамках ВТО.

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Характерно, что ранее США заблокировали возможность подачи апелляции в организации: в МИД РФ такое положение вещей назвали «параличом сложившейся в ВТО двухступенчатой системы разрешения споров». Кроме того, ВТО неоднократно критиковалась за приоритет транснациональным корпорациям и развитым странам с высоким уровнем жизни — таким образом, свободная торговля приводит к обогащению и без того богатых государств и физических лиц.

В 2014 году Аргентина, Венесуэла и Куба (на которую были наложены односторонние американские санкции, несмотря на членство в ВТО), поддержали позицию РФ по поводу организации. Российская сторона утверждала, что санкционное давление Штатов и других стран на юрлиц из России нарушает ключевые условия членства.

Ранее американские СМИ сообщили, что Евросоюз может отказаться от санкций против России из-за нежелательных экономических последствий. Подробнее — в нашей статье.