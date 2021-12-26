Математик Исаак Ньютон предсказал дату конца света

Известный физик, математик, механик и астроном Исаак Ньютон прославился благодаря не только своим открытиям, но и предсказаниями.

Недавно в Сети появилось его зловещее рассекреченное пророчество, согласно которому на Земле произойдет конец света в 2060 году. Это может случиться меньше чем через 40 лет. Кроме того, он утверждал, что святые пророчества Писания являются историей будущего.

Стоит отметить, что Ньютон в течение жизни боролся со своими взглядами на бога и выступал против некоторых христианских догм. Однако, он был верующим человеком и рассматривал Библию через рациональный подход.

Ближе к концу жизни он опубликовал собственный вариант библейской хронологии. Именно там Ньютон впервые использовал слово «апокалипсис». В своей работе он проанализировал астрономические расчеты и солнечные затмения. После Ньютон смог назвать день конца света. Сейчас его работы спрятаны в Иерусалиме, в Национальной Библиотеке.

Ранее стало известно о расшифрованном предсказании болгарской ясновидящей Ванги на 2022 год. Она говорила о неожиданной войне, «когда сойдутся пять двоек». По ее словам, в результате столкновения могут погибнуть миллионы людей.