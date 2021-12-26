Грушко отметил важность участия высокопоставленных военных в заседании Совета Россия — НАТО

Москва считает принципиально важным участие высокопоставленных военных в заседании Совета Россия — НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, участие высокопоставленных военных в мероприятии принципиально важно, поскольку речь пойдет о вопросах военной безопасности. Об этом информирует ТАСС.

Он добавил, что на текущий момент также прорабатываются сроки проведения заседания Совета Россия — НАТО, формат и состав делегации.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг принял решение провести заседание Совета Россия — НАТО 12 января.